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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: مرة عبد المنعم أبو الفتوح تواصل معايا بنفسه عشان أدعمه

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على ما يحدث بسبب جرأة أفلامها قائلة: "الناس عايزة اي كلام تتكلم فيها، النقاد مبيشوفوش افلامي جريئة، وانا طلعت في الزمن الصعب، وافلامي وفترة نضجي كانت في الزمن اللي ابتدت مصر تتقفل فيه، كانت مفتوحة جدًا قبلها، ولما الاخوان مسكوا أول حاجة فكرت فيها اني الاقي مكان آخر ليا، وكنت هروح دبي، واتحطيت على قوائم الاغتيال من جماعة اسمها الوعد منبثقة من جماعة الإخوان، وكانوا اساتذة في الجامعات، والله يرحمه وائل الابراشي جابلي 40 صفحة عن الجماعة دي، كانوا حاطين رقم واحد حسني مبارك واتنين شيخ الأزهر، وتلاتة أنا، عشان بنشر الفسق والفجور، وكمان وحيد حامد وصفوت الشريف ونجيب ساويرس، ومكنتش حاسة بأي حاجة ساعتها".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مرة حطولي في الجراج صورة السادات وعليها سلاح وكاتبين عليها المصير، يعني مصيري هيبقى كده، وسألت بتوع الجراج مين اللي حطها، قالولي منعرفش، وجوزي قالي بلغي البوليس، قلت له يمكن واحد اهبل مش عاجبه افلامي، ومرة راجعة بالليل لقيت ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل، انا خوفت ومطلعتش من العربية، بس كان واضح انه مش هيضربوني بالرصاص كانوا هيضربوني بمطوة، فضلت اضرب كلاكسات عشان اللي في الجراج يصحوا ويشوفوا اللي انا فيه، وجريوا وكنت خايفة يعملوا حاجة في بنتي، ودخلتها جامعة بره مصر عشان الاخوان، وطول الوقت بيبعتولي، عشان ضد الحجاب، ايام الانتخابات، قلت نحاول نديهم فرصة فا عبد المنعم أبو الفتوح كلمني، وعرفني بنفسه، وقالي احنا مش ضد الفن وبنحب الفنانين والفترة دي قالوا انه انفصل عنهم، فا قلت كان كده وكده يعني عشان داخل انتخابات فا عايزني ادعمه، لكن انا شايفة انه دول مش مصر خالص".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

https://fb.watch/rdryk9JBvG/

ايناس الدغيدى الانتخابات المخرجة إيناس الدغيدي جماعة الإخوان رمضان حسني مبارك شيخ الأزهر عبد المنعم أبو الفتوح صفوت الشريف

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