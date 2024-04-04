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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس الدغيدي: تحديت كل حاجة عشان زوجي .. حتى الدين

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي عن قصة حبها لزوجها رغم اختلاف ديانته قائلة: "اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين وتحديت كل حاجة حتى الدين وكان مسيحي واسلم عشاني، ودخلت السينما، وكانوا رافضين عشان الديانة ووالدي كان استاذ تربية دينية ولغة عربية، مقابلش جوزي لانه مات بعد زواجي بسنة، وقال مش هقابله عشان اغير دينه ومدخلش بيتنا غير فى جنازة ابويا، و معملتش فرح، عملته في بيتي، وكان عندي بيتي قبل ما اتجوز ومستقلة".


وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "انا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن انا من طفولتي كده، احنا 8 اخوات انا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني، ولما بقيت مخرجة قال انا اللي شجعتها، ووعدته أن التمثيل لا، وانا دخلت كل الفن بالصدفة، ولا كنت اعرف يعني ايه فن، وحبيت زوجي لحد النهاردة، وعلاقتنا مش بس جواز هي حياة وكان دايما ورايا أكون مخرجة، وانفصلنا قبل وفاته، ابتدى يغير مني لما كبرنا، وسيبنا بعض بشياكة، لأن الحياة لوحدك احلى بكتير، وكل واحد بيبقى له حياته".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

https://fb.watch/rdx3nt4_Nd/

ايناس الدغيدى الإعلامية أميرة بدر المخرجة إيناس الدغيدي برنامج أسرار شهر رمضان قناة النهار

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