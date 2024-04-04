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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

صور ارشيفية
صور ارشيفية

هزت حادثة مؤسفة قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا في يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، حيث وقع حادث سقوط للشاب طه محمد عبد العزيز حسن، البالغ من العمر 30 عامًا، في بئر بالظهير الصحراوي الغربي. وقد تم تداول الأخبار عن هذه الحادثة بكثافة في الأوساط المحلية.

 

حادثة بئر المنيا السلطات الشاب

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