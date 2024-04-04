تفاصيل جديدة بشأن سقوط ريان المصرى في بئر بالمنيا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" سقط في بئر مياه جوفية منذ 3 أيام.. وفاة "ريان المصري".. والسلطات تحاول استخراج جثمانه من البئر".



وجاء في التقرير أنه لليوم الثالث يتم البحث عن الشاب طه محمد عبد العزيز، أبن محافظة المنيا، والمعروف بـ ريان المصري، الذي سقط في بئر مياه جوفية وأن عمليات البحث مستمرة عن الجثمان.



وأوضح التقرير أن عمق البئر يصل لـ 23 متر، ولكن الطول الحقيقي يتصل أكثر من 30 متر، وأن عمليات البحث مستمرة من قبل العاملين بالمحافظة.



وكشف التقرير أن الشاب طه يبلغ من العمر 30 عامًا، ولديه طفلين، والأهالي متواجدة بجوار مكان الواقعة، ينتظرون الجثة.

