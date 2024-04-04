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رئيس التحرير
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أحمد كريمة: المس الشيطاني "خزعبلات" ومَن يدعي إخراجهم نصاب

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الجن له عالمه والإنس له عالمه والملائكة لها عالمها ولا يوجد حقيقة لما يشاع بأن الجن يلتبس بجسد الإنسان وكلها "خزعبلات ونصب".

وأضاف  أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إخراج الجن من الأجساد والرقية الشرعية والحجامة والتداوي ببول الإبل تخلف"، موضحا أن قراءة القرآن بنية الدعاء لله بأن يمن عليه بالشفاء ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب وهو التداوي.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "يعني واحد مريض بالسكر أقوله يشرط قفاه بالموس ويجيله تسمم، إذا كان العلاج من الأمراض هكذا اقفلوا كليات الطب".

أتم، العلاج بالرقية الشرعية مخالف للإسلام ويعد نصب واتجار بالدين، لافتا إلى أنه يكون شفاءً معنويا لا وجدانيا، فلا علاقة له بأمراض الضغط والسكري والبروستاتا".

أحمد كريمة المس الشيطاني الأزهر الرقية الشرعية قراءة القران

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