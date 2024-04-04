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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفاجئ الحملة الميكانيكية بسمنود لمتابعة موقف المعدات الهندسية ويحيل المدير للتحقيق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية بمركز ومدينة سمنود الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية .

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

وخلال تفقده لاحظ المحافظ سوء حالة الحملة الميكانيكية فقرر على الفور إحالة مدير الحملة الميكانيكية للتحقيق.

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وأشار محافظ الغربية، إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل مشددا على ضرورة انتظام سير العمل بالمنشآت الحكومية والتزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين...

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