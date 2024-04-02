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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطاء مستمر.. محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة إلى الرئيس بالنيابة عن شعب الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمراراً للجهود التي بدأها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور شاكرا عطائه المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم.

 

ودعا محافظ الغربية المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الشاملة والمستدامة التنمية الاقتصادية التنفيذية أدائه اليمين الدستورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرئيس السيس الرئيس السيسي الدكتور طارق رحمي التنمية الشاملة الاستقرار

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