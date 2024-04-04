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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

37.2 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يناير 2024

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم  النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.08 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها 37.2٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات  

انخفضت  قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 15.6٪ حيـث بلغـت  3.46  مليـار دولار خـلال شهــر يناير  2024  مقابــل  4.10 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول  بنسبة 8.1٪،  اسمده  بنسبة  47.7 ٪، بترول خام  بنسبــة 22.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال            بنسبة 87.1٪).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2024  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه  بنسبة  24.9% ،  ملابس جاهزة بنسبة 35.7 ٪ ،  عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة 38.6 % ،  لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 12.8 %).

الــــــواردات

انخفضت  قيمة الواردات بنسبة  25.3٪ حيث  بلغت  5.54 مليار دولار خـلال شهــر يناير  2024  مقابــل  7.42 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:

(قمح  بنسبـــة  41.8  %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 43.6%، أدويه ومحضرات صيدله  بنسبــه  9.9%، ذرة  بنسبــة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعى  بنسبـة 20.9٪ ، سيارات ركوب   بنسبة 92.9 %).

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