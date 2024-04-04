اعتدى عليها لخلافه مع زوجها.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتسبب في إجهاض سيدة بولاق

كواليس وتفاصيل مثيرة شهدتها واقعة بولاق الدكرور، والتي تعدى فيها عاطل في العقد الثالث من العمر على سيدة حامل بسبب خلافات مع زوجها مما نتج عنه إسقاطها.

القصة الكاملة للتعدي على سيدة بولاق الدكرور

وشرحت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، تفاصيل الواقعة حيث تم الاستماع لأقوال المجني عليها وكذا والدة زوجها وكذا طبيبة نساء وتوليد، كما تسلمت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، حيث تبين أن المتهم بينه وبين زوج المجني عليها خلافات سابقة.

وقالت المجني عليها في بولاق الدكرور بالجيزة، خلال التحقيقات أنها بالغة من العمر 26 عاما وتقيم بولاق الدكرور في الجيزة، أنها كانت متواجدة في مسكنها بشارع الحرية، وفوجئت بالمتهم يطرق الباب عليها ودفعها للدلوف إلى الشقة بسبب خلافات سابقة مع زوجها.

ضحية بولاق تكشف تفاصيل إجهاضها على يد عاطل

وتابعت المجني عليها بواقعة بولاق الدكرور، أنها حال محاولتها منع المتهم من الدخول قام بالتعدي عليها بالضرب عدة ضربات متتالية استقرت احداهما في بطنها فأحدث الإصابة التي نتج عنها إسقاط جنينها مع علمه بكونها حامل.

وشرحت والدة زوج المجني عليها بواقعة بولاق الدكرور، أنها أثناء تواجدها في مسكنها حضرت إليها ابنة المجني عليها زوجة ابنها، وطلبت منها الحضور لإسعاف والدتها وتوجهت معها على الفور إلى مسكنها وعثرت عليها ملقاه على الأرض وخارجها الجنين متصل بالحبل السري وتم نقلها للمستشفى.

فيما شهدت استشارى نساء وتوليد بمستشفى بولاق العام على واقعة سيدة بولاق الدكرور، حيث قررت بأن السيدة المجني عليها حضرت في حالة ولادة طبيعية خارج المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة وتبين أن السيدة تعرضت للضرب أو صدمة عصبية مفاجئة أو مجهود عضلي عنيف نتج عن إجهاضها.

تحقيقات النيابة في القضية رقم 13746 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق، كشفت أن المتهم ه س عاطل، بدائرة قسم بولاق الدكرور في الجيزة، قام بإسقاط سيدة حامل تدعى س ف بأن قام بضربها عدة ضربات متفرقة استقرت احداهما ببطنها فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي حيث نظرت محكمة الجنايات القضية وعاقبت المتهم غيابيا بالسجن ثلاث سنوات.