عمل حاجات وحشة.. كواليس جريمة التحرش بأجنبية في تاكسي وسط البلد

بلغة أجنبية ولكنة بريطانية خالصة وكلمات عربي قليلة عبرت سائحة داخل قسم شرطة قصر النيل عن رغبتها في تحرير محضرا ضد سائق تاكسي اقبل على حركات غير لائقة وخادشة اثناء استقلاها السيارة معه.

رجال المباحث انتبهوا للسيدة الأجنبية التي روت تفاصيل ما تعرضت له بكلمات بسيطة قائلة: "عمل حاجات وحشة في تاكسي".. وتم الاستعانة بأحد الضباط الذين يجيدون اللغة الإنجليزية لترجمة حديثها وكتابته في محضر رسمي بعدما قررت اتهام سائق التاكسي بالتحرش بها وتقدمت برقم سيارته الذي استطاعت تسجيله بعد نزولها من السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة بريطانية الجنسية بأنها حال استقلالها تاكسي في منطقة قصر النيل نظر سائق التاكسي إليها نظرات مريبة وهي تجلس بجواره ثم بدأ يداعب جزءا حساسا من جسده وطلب منها رقم هاتفها المحمول لكنها رفضت وطلبت منه أن يتوقف حتى تستطيع النزول من التاكسي لكنه استمر في تصرفاته وحركاته غير اللائقة، وعندما صرخت بصوت عال خشي افتضاح أمره فتوقف وأخرجها من السيارة.

لتقرر الذهاب إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرير تتهم فيه السائق بالتحرش بها وهتك عرضها بإجراء التحريات والبحث توصل رجال المباحث إلى المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

السائق المتهم خلال استجوابه قال إنه كان يعتقد أن العلاقات الحميمة سهلة مع الاجانب لذلك قرر التلميح لها برغبته في معاشرتها لكنها فاجئته بصراخها ورغبتها في الخروج من السيارة واستجاب لها خشية الفضيحة حتى فوجئ بالقبض عليه حيث انه لم يعتقد ان تذهب للشرطة او تعلم رقم سيارته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.