كل واحد بطريقته.. مأساة 4 أشقاء أنهوا حياتهم في الجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة أربعيني انتشلته قوات الإنقاذ النهري من نهر النيل بمنطقة الوراق.

واستدعت النيابة اسرة المتوفى لسماع اقوالهم حول ملابسات الواقعة واسباب انهاء حياته.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن مأساة عائلة بعد انتشال جثة غريق من نهر النيل بمنطقة الوراق حيث تبين ان الجثة لشاب يعاني من مرض نفسه تخلص من حياته بالقفز في نهر النيل وانه الرابع الذي يقدم على انهاء حياته بعد ٣ اخرين من أشقائه.

وأضافت التحريات أن ٣ من اشقاء المتوفى انهوا حياتهم على مدار السنوات الماضية بعدة طرق مختلفة حيث شرب الأول مادة البوتاس الكاوية والثاني ألقى نفسه من فوق أحد الجبال بدولة السودان، والثالث ألقى بنفسه أمام سيارة، والأخير هو الذي قفز في نهر النيل من أعلى الكوبري.

واستمع رجال المباحث الى اقوال شقيقة المتوفى وقالت أن أشقاءها كانوا يعانون من حالة نفسية دفعت كل منهم ينهي حياته وأن 3 من شقيقاتها توفين بمرض السرطان ليصبح عدد الأشقاء والشقيقات المتوفين في الأسرة 7.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بنهر النيل وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثمان.

وبفحص البلاغ بمعرفة الرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق أمكن تحديد هويته والوصول لأسرته والتعرف على الأسباب التي دفعته للقفز في نهر النيل.