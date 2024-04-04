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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقائق غامضة عن لوحة الإنس والجن في مسلسل المداح| القصة كاملة

لوحة الإنس والجن
لوحة الإنس والجن

منذ أن بدأ عرض مسلسل المداح 4 ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024ـ وشهدت الكثير من حلقاته تفاعلا كبيرا، منها الحلقة 23 التي شهدت زيارة “المداح” لسيدة تعاني من مشاكل غريبة في منزلها. 

ويكتشف أن هذه المشاكل ناتجة عن جدارية غامضة تحمل شعار “الجنية مليكة!” والتي تسببت في موت زوجها وإصابات متعددة لكل من شاهدها، لتتحول اللوحة إلى سيول من الدماء في مشهد مثير وغامض تكشفه الحلقات الجديدة من المسلسل، فما حقيقة تلك اللوحة؟!

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قصة لوحة الإنس والجن في المداح 

تُعرف اللوحة الأثرية التي ظهرت في مسلسل المداح باسم «الإنس والجن»، وتم اكتشافها في سوريا، وتم نقلها إلى دبي، حيث توجد هناك حاليًا، وأكدت التحليلات المعملية والمخبرية التي أجريت عليها في أوروبا أنها لوحة فريدة من نوعها، وأنه لا مثيل لها في العالم كله.

أثبتت التحليلات، أن النقش عمره 22 ألف سنة قبل الميلاد، وهذه الفترة ترجع إلى عهد نبي الله سليمان عليه السلام، وأن هذه النقوش التي تمت على اللوحة كانت من صنع الجان الذي كان موجودًا مع نبي الله، وأنه على خلفية الحقيقة القرآنية بأن الجان كان يصنع له تماثيل ضخمة.

هل صنع الجان هذه اللوحة؟

كان نبي الله سليمان يطلب من الجان صناعة التماثيل ونحت النقوش وغيرها، وكان منها نقش تمثال للنبي موسى عليه السلام، وعلى هذا النحو قام الجان الذي شاهد النبي موسى عليه السلام قبل وفاته بنحو 199 عامًا، بنقش صورة له، ووجدت على هذه اللوحة التي جاءت بأبعاد مختلفة يرى منها وجهًا للمسيح الدجال بجانب صور أخرى متداخلة.

ما هو تفسير لوحة الإنس والجن 

أثارت لوحة الإنس والجن التي ظهرت في مسلسل المداح، حالة من الجدل الواسع، حتى تساءل الجميع عن تفسيرها، وهي عبارة عن نقش يتضمن 10 صور متداخلة تحكي قصصًا ذات بعد ديني، وبها كتابات ثمودية، كما أنها تضم صورًا مقطعية جانبية لوجه إنسان يبدو عليه ملامح القوى ولبأس في العقد السادس من العمر، عُرف بأنه نبي الله موسى عليه السلام.

يظهر على اللوحة وجه نبي الله موسى عليه السلام وعلى خده أفعى ويشترك معها صورة مقطع جانبي لرأس بقرة، ويظهر في الجانب الآخر المسيح الدجال وعلى رأسه عقرب، ويشترك معه في الصورة قرد أعود العين اليسرى، ووجه خنزير أعور العين اليسرى أيضًا، وصورة مقطع جانبي لرأس تمثال فرعوني يظهر منه ما يشبه اللحية الملكية، وغطاء النمس على الرأس.

وتوضح اللوحة أيضًا كرسيًا يجلس عليه شيطان " وهو تعبير عن قصة سليمان عليه السلام عندما غُلب على ملكه وأخذه شيطان لمدة 40 يومًا".

تعتبر لوحة الإنس والجن عبارة عن قطعة من الحجر البازلت الأسود طولها 45 سم، وعرضها 30 سم، وسماكتها 10 سم، والنقش منقوش بطريقة تخرج جميع الجزئيات فيه ناتئة وواضحة وملموسة، وله إطار يحوي كتابات سريانية وثمودية كنعانية.

لوحة الإنس والجن المداح المداح 4 سباق الدراما الرمضانية 2024ـ قصة سليمان عليه السلام

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