آلاف الفلسطينيين يهاجمون شاحنات مساعدات كانت في طريقها لمخازن حماس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو يظهر لقطات مصورة لحظة هجوم آلاف الفلسطينيين على شاحنات مساعدات وصلت من معبر رفح البري كانت في طريقها للمخازن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت عناصر أمنية تابعة لحماس اعترضت شاحنات المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر دفاعي إسرائيلي لصحيفة "هارتس" العبرية، أن أمر الهجوم على قافلة الإغاثة التابعة ل "المطبخ المركزي العالمي" صدر بسبب الاشتباه في وجود عنصر من حماس به.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن الوحدة المسؤولة عن المسيرات هاجمت قافلة الإغاثة دون التأكد من معلوماتها.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها في قطاع غزة، بالرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، وأعلنت وقف عملها في المنطقة، على أن يتم اتخاذ قرارات بشأن العمليات المستقبلية.