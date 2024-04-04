إعلام أمريكي: غضب بايدن من سلوك إسرائيل في حرب غزة بلغ ذروته

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن غضب وإحباط بايدن من سلوك إسرائيل في الحرب بقطاع غزة بلغ ذروته خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وحث وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي، على إجراء تحقيق سريع وشفاف ونشْر نتائجه على العلن، بشأن الضربة الإسرائيلية.