الدم بقى مية.. شاب ينهى حياة شقيقته بآلة حادة

" الدم بقى ميه " لقيت سيدة مصرعها بأسوان نتيجة قيام شقيقها بطعنها بآلة حادة ، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فى الحال ، وتم على الفور الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية اخطاراً يفيد بمصرع سيدة على يد شقيقها، بعد التعدي عليها بآلة حادة لتلفظ أنفاسها الأخيرة فى الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لعرضها على الطبيب الشرعي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.