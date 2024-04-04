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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر دفاعي إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة للهجوم على قافلة الإغاثة في غزة

قافلة إغاثة المطبخ
قافلة إغاثة المطبخ العالمي في غزة

كشف مصدر دفاعي إسرائيلي لصحيفة "هارتس" العبرية، أن أمر الهجوم على قافلة الإغاثة التابعة ل "المطبخ المركزي العالمي" صدر بسبب الاشتباه في وجود عنصر من حماس به.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن الوحدة المسؤولة عن المسيرات هاجمت قافلة الإغاثة دون التأكد من معلوماتها.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها في قطاع غزة، بالرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، وأعلنت وقف عملها في المنطقة، على أن يتم اتخاذ قرارات بشأن العمليات المستقبلية.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع"، مضيفة أن الحادث بمثابة "هجوم على كافة المنظمات الإنسانية" في وقت يشهد استخدام الطعام كسلاح حرب.

وذكرت المنظمة أن الضحايا يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطينياً

وتحملت إسرائيل المسئولية عن الهجوم، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الاستهداف "غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة"، مضيفاً أن "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل، ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية، وسنفعل كل شيء لكي لن يتكرر هذا أبداً"؛ بينما قال المطبخ المركزي العالمي إنه نسق تحركات القافلة مع الجيش الإسرائيلي.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت تعليماته للقوات يوم الثلاثاء: "الحفاظ على خط اتصال مفتوح وشفاف" مع المنظمات الدولية بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الهجوم على القافلة".

إسرائيل الجيش الإسرائيلي المطبخ المركزي العالمي المطبخ المركزي بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو صحيفة هأرتس العبرية غارة جوية إسرائيلية

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