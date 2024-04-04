عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة يدفع بالوطن لمرحلة تنموية غير مسبوقة

مدحت الكمار، عضو
مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، فيه انطلاقة بالوطن إلى آفاق أرحب من التنمية والبناء واستكمال مشاريع وجهود الجمهورية الجديدة، قائلا: الوطن بدأ مشوار للتنمية المتكاملة بقيادة السيسي وهو ما سيتم استكماله الفترة الرئاسية الحالية.

 

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن حجم المشاريع التي تمت على أرض الوطن، يؤكد ان مصر تعيش تجربة تنموية رائدة بقيادة الرئيس السيسي وهو ما انعكست على مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر وقفت على قدميها ثانية مع السيسي وهذا ما عكس ما مرت به العديد من  الدول العربية بعد 2011.

 

ولفت عضو مجلس النواب، أن مسيرة السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، بعدما نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية وبناء مصر الحديثة، وعبور تحديات كبيرة كادت أن تعصف بهذا الوطن لولا وجود قيادة حكيمة وواعية وقادرة على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة في قوة وقدرة المصريين في عبور أي تحديات والخروج منها أقوى، مثلما هو الحال في حضوره وقيادته.

واختتم النائب مدحت الكمار، إنه يتوقع فترة رئاسية جديدة بالأمل والتحدي والعمل، وتعود بالخير على المصريين واستكمال حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرهما.

مدحت الكمار الرئيس السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

ترشيحاتنا

أحرار غزة: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

قناة السويس شريان حياة و"منجم خير"| حققت 27 مليار دولار من 90 ألف سفينة.. حكاية نجاح

ترويض الأزمات الاقتصادية وتحمل الصدمات.. كيف فعلها السيسي وماذا عن الولاية الثالثة

لجان شعبية تابعة لحماس تنتشر في غزة بدعوى السيطرة على الشارع

عائلات وعشائر غزة : حماس مسؤولة عن الكارثة الإنسانية في القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

هل هناك علاقة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول بتساقط الشعر ؟

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ