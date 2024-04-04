برلماني: تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة يدفع بالوطن لمرحلة تنموية غير مسبوقة

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، فيه انطلاقة بالوطن إلى آفاق أرحب من التنمية والبناء واستكمال مشاريع وجهود الجمهورية الجديدة، قائلا: الوطن بدأ مشوار للتنمية المتكاملة بقيادة السيسي وهو ما سيتم استكماله الفترة الرئاسية الحالية.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن حجم المشاريع التي تمت على أرض الوطن، يؤكد ان مصر تعيش تجربة تنموية رائدة بقيادة الرئيس السيسي وهو ما انعكست على مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر وقفت على قدميها ثانية مع السيسي وهذا ما عكس ما مرت به العديد من الدول العربية بعد 2011.

ولفت عضو مجلس النواب، أن مسيرة السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، بعدما نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية وبناء مصر الحديثة، وعبور تحديات كبيرة كادت أن تعصف بهذا الوطن لولا وجود قيادة حكيمة وواعية وقادرة على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة في قوة وقدرة المصريين في عبور أي تحديات والخروج منها أقوى، مثلما هو الحال في حضوره وقيادته.

واختتم النائب مدحت الكمار، إنه يتوقع فترة رئاسية جديدة بالأمل والتحدي والعمل، وتعود بالخير على المصريين واستكمال حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرهما.