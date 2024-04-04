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رئيس التحرير
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توك شو

إشادات دولية.. أشرف العشري: مجهودات مصرية لدعم الأشقاء في غزة وإيصال المساعدات

صدى البلد

أكد اشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، أن مصر بذلت مجهودات جبارة من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية .

 

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وقثال أشرف العشري في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" مصر تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأكبر قدر ممكن  لغزة".

 

 وتابع أشرف العشري:" مصر قدمت كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الغذائية والوقود  للأشقاء في قطاع غزة ".

 

 وأكمل أشرف العشري :" مصر طرحت الكثير من الرؤى والأفكار من أجل احتواء الأزمة وإنهائها والتهدئة في القطاع من أجل إنهاء الصراع في فلسطين ".

 

 ولفت أشرف العشري:" الدور المصري سطر الكثير من النجاحات والمجتمع الدولي أشاد بالدور المصري في دعم قطاع غزة ويتمثل الدعم في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر أكثر من مرة وزيارة معبر رفح ".

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