باحثة سياسية: مصر تساند وتتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل العيش الكريم

أكدت تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، أن مصر تساند وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومصر تحاول قدر الإمكان أن توصل حياة المواطن الفلسطيني إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

وقالت تمارا حداد في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"، :" مصر عكفت على إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة ".

وتابعت تمارا حداد :" مصر قدمت غالبية المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول إلى قطاع غزة ".

وأكملت تمارا حداد :" مصر لها دور دبلوماسي وسياسي مهم من أجل وقف إطلاق النار في غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية ".

ولفتت تمارا حدداد :" مصر تسعى إلى ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وحقه في تحقيق مصيره والحصول على دولته المستقلة ".