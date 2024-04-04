عضو بـ"خارجية النواب" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعداون إسرائيلي غاشم، تخطى فيه كل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على دور مصر المحوري في المباحثات الجارية لوصول إلى هدنة إنسانية بالقطاع ومنع أي عملية عسكرية في رفح.

وأكدت "حارص" في تصريحات لها اليوم الخميس، خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة من الكيان الصهيوني، يستهدف بها إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ودفعه إلى التهجير القسري، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الحاسم والقاطع بإجبار إسرائيل على وقف الحرب التي تدخل شهرها الثامن، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت حارص إنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لضمان تقديم كميات كافية من المساعدات الإنسانية دون عوائق لإغاثة المنكوبين في كافة مناطق قطاع غزة.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكاتف الجهود العربية لدفع إسرائيل على وقف الحرب والتراجع عن إقتحام رفح، مشيرة في هذا السياق إلى تحركات الرئيس السيسي الهامة خلال الفترة الراهنة، آخره توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان لملاقاة العاهل الأردني والتي أكد فيها على العواقب الوخيمة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.