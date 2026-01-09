ترامب: نتعاون بشكل جيد مع فنزويلا في البنية التحتية للنفط والغاز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن إلغاء الموجة الثانية من الهجمات على فنزويلا وجميع السفن ستبقى في مواقعها لأغراض السلامة والأمن.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة وفنزويلا تعملان معا بشكل جيد، وأن إطلاق فنزويلا سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين يعد دليلا على سعيها إلى السلام.

وأوضح ترامب، أن جميع السفن العسكرية في محيط فنزويلا ستبقى بمواقعها لأغراض السلامة والأمن، وأن شركات النفط الكبرى ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا وسألتقي بممثلي الشركات اليوم في البيت الأبيض.

وتابع ترامب، أننا نتعاون بشكل جيد مع فنزويلا في البنية التحتية للنفط والغاز.



