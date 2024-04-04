حسام موافي: الله سبحانه وتعالى أخفى موعد ليلة القدر لحكمة خاصة

أكد دكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، ان رمضان شهر جميل والله سبحانه وتعالى أخفى موعد ليلة القدر لحكمة خاصة، لقول رسول الله الله صلى الله عليه وسلم “من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من قام رمضان بالكامل، وأخلص قلبه لله سبحانه وتعالى يغفر الله له ذنوبه.

وتابع مقدم برنامج “رب زدني علما” ، أنه لا بد من التركيز في العبادة فيما بقي من أيام قليلة في رمضان، مؤكدا أن الله يسهل على عباده صيام رمضان، ولكن صيام النوافل نابع من الإنسان لله سبحانه وتعالى.