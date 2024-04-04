حسام موافي يكشف أهم أسباب الشعور بآلام الصدر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن أسباب ألام الصدر كثيرة منها الذبحة الصدرية، أو إلتهاب الغشاء البلوري، أو يكون ضلع مكسور، أو مشكلة من أسفل البطن، وقد يكون نفسي.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد” أنه لا بد من عمل تاريخ للمرض، وعمل صورة دم كاملة، ووظائف الكلى، لتحديد أسباب آلام الصدر.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الذبحة الصدرية، يعاني المريض من ألم شديد في منتصف الصدر، ولكن لو حدث نغزات، فيطلق عليها “ذبحة صدرية كاذبة”، ولكن لو كانت الإصابة بمرض نفسي، يتم عمل أشعة على الصدر وتحديد العلاج.