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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: ارتفاع إصدارات الأوراق المالية بنحو 202% خلال 3 أشهر

نمو إصدارات الأوراق
نمو إصدارات الأوراق المالية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول نشاط سوق الأوراق المالية خلال الربع الرابع من 2023، عن نمو قيمة إصدارات الأوراق المالية بنحو 202% لترتفع إلى 323 مليار جنيه من 107 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2022.

وارتفعت قيمة إصدارات الأسهم (تأسيس + زيادة رأس المال + تعديل قيمة اسمية+ وتخفيض رأس المال) في السوق الأولي لتسجل 284 مليار جنيه خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر ) من 2023 مقارنة بـ 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 209 %، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

وأرجعت الرقابة المالية أسباب نمو إصدارات الأوراق المالية خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2023  إلى الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التي ارتفعت بمقدار 105.14 مليار جنيه خلال الفترة ، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفقا لبرنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية.

قيمة إصدارات بخلاف الأسهم

وشهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نمو بنحو 157.37 % لتسجل  38.64 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام 2023  مقابل 15 مليار جنيه خلال نفس الربع في العام 2022. 

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