بعد تجديد الثقة به.. 8 معلومات مهمة عن رئيس إقليم القناة للرعاية الصحية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي قرار تحديد الثقة فى الدكتور مصطفى شعبان

رئيسًا لإقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد.

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ويكشف صدى البلد فى السطور المقبلة أهم ٨ معلومات عن رحلة مصطفي شعبان قبل انضمامه للمنظومة فى بورسعيد وترقيه فى المناصب حتى وصل الي رئيس إقليم القناة .