بعد تجديد الثقة به.. 8 معلومات مهمة عن رئيس إقليم القناة للرعاية الصحية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي قرار تحديد الثقة فى الدكتور مصطفى شعبان
رئيسًا لإقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد.
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ويكشف صدى البلد فى السطور المقبلة أهم ٨ معلومات عن رحلة مصطفي شعبان قبل انضمامه للمنظومة فى بورسعيد وترقيه فى المناصب حتى وصل الي رئيس إقليم القناة .
- تخرج الدكتور مصطفى شعبان، في كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط عام 2013، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.
- حصل الدكتور مصطفى شعبان، على جائزة "بطل الهيئة" بالملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية في نوفمبر عام 2020، وذلك لأدائه المتميز في العمل خلال فترة جائحة كورونا في ذلك الوقت.
- شغِّل الدكتور مصطفى شعبان، عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية المصري
- مدير الرعايات المركزة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.
- مدير أقسام الرعايات المركزة والطوارئ بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.
- نائب مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.
- نائب مدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشئون المستشفيات.
- مدير عام مستشفيي "التضامن، المبرة" التابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
- مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد منذ عام 2021.
- شغِّل منصب رئيسًا لإقليم محافظات القناة، ومشرفًا عامًا على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد في أبريل 2023