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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه المسائي..محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات محافظة الغربية، لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي الغربية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام والمهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات.

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ الغربية التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية إلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة، تأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف،
تنظيم معارض "أهلا بالعيد" لتوفير احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك تحتوي على ملابس وأحذية ومستلزمات أقل من سعر السوق لتساعد المواطنين لشراء متطلباتهم بعيدا عن جشع التجار.

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وشدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والطرق والميادين الرئيسية، محيط المساجد والطرق المؤدية، تجهيز الحدائق والأماكن العامة ورفع الإشغالات وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والتأكيد على صيانة ألعاب الأطفال.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم للتأكد من صلاحية الأطعمة متابعة مصانع الحلويات ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود غش بالمنتجات أو إعادة التدوير للمنتجات منتهية الصلاحية فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والسلع البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين ومنع الإجازات للمخابز خلال فترة العيد.

كما وجه بضرورة تعليق بنرات ولافتات التهنئة بعيد الفطر بالشوارع والطرق مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال.

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وشدد رحمي على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولا بأول، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة والتأكيد على جاهزية الحماية المدنية لمجابهة المواقف الطارئة، كما أكد المحافظ على إزالة التعديات ورصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها في المهد.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال اللجان لمتابعة الحملات الميكانيكية والإصلاح فوري للمعدات وخاصة الأعطال البسيطة والمعدات الحيوية والمهمة.

الاستعداد القصوى الإدارة المركزية أستمرار المتابعة إستقبال عيد الفطر المبارك أستعدادا المديريات الخدمية المدن والأحياء رئيس الإدارة المركزية رؤساء المراكز والمدن دكتور طارق رحمى

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