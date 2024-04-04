هل يتم إغلاق السفارات الإسرائيلية حول العالم بسبب إيران؟.. تل أبيب توضح

نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تقارير في وسائل إعلام عبرية تفيد بأن تل أبيب ستغلق سفاراتها في جميع أنحاء العالم وسط تهديدات من إيران بالرد على غارة في وقت سابق من هذا الأسبوع على أحد مبانيها القنصلية في دمشق والتي تحمل إسرائيل المسؤولية عنها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إنه لم يتم إخلاء أي سفارات ولا توجد خطط لإجلاء في الوقت الحالي.

وفي حين أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم يوم الاثنين، الذي أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني في سوريا مع نائبه وخمسة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني، ألقت طهران باللوم على القدس وتعهدت بالانتقام.