عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

حملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المنيا

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى.


وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفيظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

إصابة 8 أشخاص الحركة المرورية حادث انقلاب سيارة ميكروباص نقلاب سيارة ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

موضوعات متعلقة

حملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المنيا

ترشيحاتنا

في توقيت مهم.. ليفربول يستعيد التقدم على شيفيلد يونايتد

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

خفاش كسر قلبي.. والدة ضحية المعصرة تروى تفاصيل مأساوية| فيديو

لوموند الفرنسية تكشف كذب إسرائيل وجهودها في تضليل الإعلام والرأي العام العالمي

هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب

مفاجاة بشأن أجازة عيد الفطور المبارك | وهذه الفئة محرومة منها …إيه الحكايةً ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات تثير الجدل في رمضان

لبيب ونجوم الرياضة في عزاء والد لاعب الزمالك السابق بمسجد الحامدية الشاذلية

أوف شولدر .. دينا فؤاد بفستان زفاف يشعل السوشيال ميديا

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

فيديو

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ