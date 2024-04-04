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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. تعيين رئيس جديد للمخابرات

صدى البلد

أعلن مجلس الوزراء الصومالي اليوم الخميس أن الصومال استبدل رئيس وكالة المخابرات الحكومية برئيس مخابرات سابق كان يشغل هذا المنصب.

وأضافت الحكومة الصومالية أن عبد الله محمد علي سيحل محل مهاد محمد صلاد كرئيس لجهاز المخابرات والأمن الوطني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ولم يتم تقديم سبب لهذا التغيير، لكن التعيين يأتي بعد أسابيع قليلة من الهجوم الدموي الذي استمر يومين في مارس على فندق شهير في حي آمن للغاية بالعاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب، التي تشن تمردا دمويا ضد الحكومة الصومالية في مقديشو منذ أكثر من 16 عاما، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان إن علي "يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المهام المتعلقة بالأمن الوطني والاستخبارات".

شغل مناصب حكومية مختلفة، بما في ذلك منصب وزير وسفير.

 

وشغل رئيس المخابرات الصومالية الجديد المعروف باسم سنبلولشي، سابقًا منصب رئيس NISA بين يوليو وسبتمبر 2014 خلال الفترة الأولى للرئيس الحالي حسن شيخ محمود، ثم في وقت لاحق من أبريل إلى أكتوبر 2017.

وأكد صلاد الذي تم تعيينه في أغسطس 2022، رحيله في بيان، وأرسل "تهانيه" لخليفته.

مجلس الوزراء الصومالي الصومال تعين رئيسا جديدا للمخابرات عبد الله محمد علي مهاد محمد صلاد

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