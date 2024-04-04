الشاعر عنتر هلال: عملت فلوس حلوة من الشغل مع حميد الشاعري.. فيديو

تحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن فترة عمله مع المطرب حميد الشاعري، قائلا: كان وشه حلو عليا أوي وعملت فلوس حلوة من وراه".

وعلق عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قال: العيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية.

تابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، كتب للمطرب محمد محيي أكثر من 35 أغنية وكانت علامة فارقة في مشواره الفني، وصوته محمل بالشجن، لافتا إلى أن أول نجم ساهم في صناعته كان محمد محيي.