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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر عنتر هلال: عملت فلوس حلوة من الشغل مع حميد الشاعري.. فيديو

الشاعر الغنائي عنتر
الشاعر الغنائي عنتر هلال

تحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن فترة عمله مع المطرب حميد الشاعري، قائلا: كان وشه حلو عليا أوي وعملت فلوس حلوة من وراه".

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الشاعر عنتر هلال عن قلة أعمال محمد محيي ومحمد فؤاد: العيب فيهم

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الشاعر عنتر هلال عن ذكرياته المؤلمة: اضربت كتير وعمري ما غلبت

وعلق عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قال: العيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية.

 

تابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، كتب للمطرب محمد محيي أكثر من 35 أغنية وكانت علامة فارقة في مشواره الفني، وصوته محمل بالشجن، لافتا إلى أن أول نجم ساهم في صناعته كان محمد محيي.

الشاعر عنتر هلال

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