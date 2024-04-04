الشاعر عنتر هلال عن ذكرياته المؤلمة: اضربت كتير وعمري ما غلبت

كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن أسوأ ذكريات حياته، قائلا:" كنت دائما التشاجر مع الآخرين ولم انتصر في أي معركة، "دخلت خناقات كتير ودايما كنت بضرب وعمري ما غلبت".

وأضاف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فن للتشاجر وهو التعدي على الآخر مباشرة دون تفاهم بينما كنت أفعل العكس وهو ما جعلني أخسر كل الاشتباكات التي خضتها.

تابع الشاعر عنتر هلال، من بين الذكريات السعيدة في حياتي حينما كنت أغني للركاب في الترماي لإدخال السرور عليهم، بالإضافة إلى العديد من الذكريات الجميلة والعاطفية بحديقة الميريلاند وحي القربة.

