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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء عبوره.. مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار بالبدرشين

صدى البلد

دهس قطار الصعيد المار من قرية مزغونة بالبدرشين مراهقا اثناء عبوره شريط السكة الحديد ما أسفر عن مصرعه في الحال. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بوقوع حادث على شريط السكة الحديد في مدينة البدرشين، وانتقلت على الفور قوات الامن وتبين العثور على جثة مراهق يبلغ من العمر ١٥ عاما. 

وأفادت التحريات ان المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد وفوجئ بقدوم القطار الذي دهسه قبل الابتعاد ليلقى مصرعه في الحال. 

وتوصلت تحريات أمن الجيزة الى هوية المتوفى وتم اخطار اسرته والنيابة العامة للتحقيق بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

امن الجيزة قطار الصعيد قطار الصعيد يدهس مراهق البدرشين شريط السكه الحديد مديرية امن الجيزة

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