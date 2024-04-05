استبعاد مصطفى محمد من جائزة أفضل أفريقي بالدوري الفرنسي..وهذا مصير ضمه للمنتخب الأوليمبي

تم استبعاد لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي نانت الفرنسي حاليًا مصطفى محمد من قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي التي تنظم سنويًا.

استبعد "محمد" وضم 3 آخرين

يتم منح هذه الجائزة كل عام باسم "جائزة مارك فيفان فوي" تخليدًا لذكرى نجم منتخب الكاميرون السابق الذي فارق الحياة في فرنسا بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وضمت القائمة لاعب في نفس النادي الذي يلعب به مصطفى محمد وهو النيجيري موزيس سيمون، كما تضمنت القائمة 3 لاعبين عرب وهم الجزائري نبيل بن طالب نجم نادي ليل الفرنسي؛ والمغربي أشرف حكيمى نجم نادي باريس سان جيرمان؛ والجزائري أمين جويري مهاجم نادي ستاد رين.

وأعلنت إذاعة فرنسا الدولية عن باقي الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي وهم السنغالي لمين كامارا، لاعب نادي ميتز، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أولمبيك مارسيليا، والإيفواري ويلفريد سينجو مدافع نادي موناكو، والكونغولي شانسيل مبيمبا، مدافع مارسيليا، والبوروندي يوسف ندياشيميه لاعب نيس، والنيجيري تيريم موفي مهاجم نيس، والإيفواري عمر دياكيتي، مهاجم ستاد ريمس.

وبدء منح جائزة مارك فيفان فوي منذ عام 2009 بعدما توفى الدولي الكاميروني السابق إثر أزمة قلبية خلال لعبه مباراة عام 2003 في فرنسا. وتم منح هذه الجائزة لـ3 لاعبين من دولة المغرب خلال السنوات الماضية.

مصير ضم اللاعب لأولمبياد باريس 2024

أما عن مصير ضم مصطفى محمد للصفوف المصرية في دورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في صيف 2024 بباريس، فكشف نادي نانت الفرنسي على لسان مصدر به أن الإدارة لا تمانع من تواجد اللاعب مع منتخب مصر في المنتخب الأوليمبي القادم بل أنها ترحب بذلك.

كما أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري أنه يتم مخاطبة نادي نانت الفرنسي من أجل تواجد مصطفى محمد ضمن قائمة منتخب مصر الأوليمبي بداية شهر مايو المقبل.

يذكر أن اسم اللاعب مصطفى محمد من بين الأسماء المرشحة للتواجد مع منتخب مصر في أوليمبياد باريس 2024، كما أن لكل منتخب الحق في قيد 3 لاعبين كبار فوق السن ضمن بطولة الأولمبياد.