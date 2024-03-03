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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ميتز بالدوري الفرنسي

صدى البلد

تُقام مباراة فريق نانت الفرنسي، الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري مصطفى محمد، أمام فريق ميتز، مساء اليوم، ضمن فعاليات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ستُبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 8HD، التي تحمل حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق نانت، الذي سيقوده اللاعب المصري مصطفى محمد، كالتالي:

  • حارس المرمى: لافونت.
  • خط الدفاع: نيكولاس – ناثان – كاستيليتو.
  • خط الوسط: كوزا – صامويل – دوجلاس – بيدرو – ماركوس.
  • خط الهجوم: تيمو – مصطفى محمد.

أرقام مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الحالي تظهر تألقه، حيث شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وفاز بجائزتي "لاعب الشهر" و"أفضل هدف في الشهر" في أكثر من مناسبة.

مصطفى محمد انضم إلى نانت قادمًا من جالاتا سراي، وقد لعب للفريق التركي قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى نانت، مقابل 7 ملايين يورو، بعد تألقه في الموسم الماضي.

beIN Sports جالاتا سراي تشكيل فريق نانت شبكة قنوات بي إن سبورتس مصطفي محمد

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