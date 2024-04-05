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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

هبوط مستمر في أسعار
هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

تواصل أسعار الدواجن والبيض انخفاضها في البورصة والأسواق اليوم الجمعة 5 إبريل 2024 بفضل مبادرة "الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" التي أعدتها لخفض أسعار الفراخ والبيض 10 إلى 15% خلال الوقت الحالي وتصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك.

83 جنيهًا

سجلت أسعار الدواجن اليوم أسعارًا تبدأ من 83 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو في المزرعة بانخفاض 5 جنيهات عن أسعار أمس التي كانت تبدأ من 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا، وتباع في الأسواق اليوم بسعر 95 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الدواجن الساسو والحمراء بين 90 إلى 91 جنيهًا للكيلو  في المزرعة وتُباع في الأسواق بمبلغ 93 إلى 97 جنيهًا للكيلو. 

بالإضافة إلى ذلك، استقرت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء في الأسواق على سعر 85 جنيهًا للكيلو فيما تراوحت أسعار الفراخ البلدي بين 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو بانخفاض 5 جنيهات عن أسعار أمس التي كانت تتراوح بين 115 إلى 120 جنيهًا. 

سعر البانية وأجزاء الدجاج

شهدت أسعار البانيه في الأسواق اليوم الجمعة 5 إبريل 2024 انخفاضًا ملحوظًا أيضًا حيث بلغت نحو 190 إلى 200 جنيهًا للكيلو. أما عن أسعار أجزاء الدجاج الأخرى اليوم بالأسواق فهي كالتالي:

  • سعر أوراك الدجاج 97 إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • سعر صدور الدجاج 135 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الشيش طاووق 190 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • سعر كبدة الدجاج 100 جنيهًا للكيلو.
  • سعر أجنحة الدجاج 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر هياكل الدجاج 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض

بعدما وصل إلى ما يزيد عن 160 جنيهًا، بلغ سعر كرتونة البيض اليوم للجملة 140 جنيهًا للبيض الأبيض؛ و 145 جنيهًا للبيض الأحمر.

وبينما بلغ سعر البيض البلدي اليوم في التعاملات الصباحية 5.5 جنيًها للبيضة الواحدة و 165 جنيهًا للكرتونة التي تتكون من 30 بيضة، بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 160 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 155 جنيهًا.

وتعتبر الدواجن والبيض واحدة من أهم السلع الأساسية التي يبحث عنها جميع المواطنين بشكل مستمر. لذلك، تبذل لإدارة المصرية قصارى جهدها لضبط أسعارها حتى تكون في متناول الجميع. 

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن خلال الفترة الماضية هو توفير العملة الصعبة في البنوك والإفراج عن البضائع التي كانت متراكمة في الموانئ، بالإضافة إلى توفير أنواع مختلفة من الدواجن المستوردة بالأسواق لضبط الأسعار وتوازنها.

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