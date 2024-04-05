الجيش الأوكراني ينفي وجود قوات روسية في ضواحي تشاسيف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم الجيش الأوكراني ينفي وجود قوات روسية في ضواحي بلدة تشاسيف يار الشرقية.



وأوضحت القناة أن المتحدث باسم الجيش الأوكراني: الوضع في المنطقة صعب للغاية والقتال مستمر.

وأمس أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أنه خلال هجوم صاروخي روسي على الجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيا، قُتل عدد من الجنود أكبر مما أعلن رسميًا.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني مقتل أكثر من 30 جنديا من اللواء 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية جراء هجوم صاروخي، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

