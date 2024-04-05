ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين الخطيب في الصور، بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود مع بنطلون جينز فاتح مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت ياسمين الخطيب، بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.