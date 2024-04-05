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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

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وتألقت ياسمين الخطيب في الصور، بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود مع بنطلون جينز فاتح مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت ياسمين الخطيب، بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

ياسمين الخطيب
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