سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت سميرة سعيد في الصور بإطلالة رمضانية مميزة، حيث ارتدت بنطلون مع توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معها قفطان بنفس اللون.

كشفت إطلالة سميرة سعيد عن رشاقتها، وقد نسقت معها مجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.