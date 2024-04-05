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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: مستعدون لتوفير الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية الجديدة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي

أشادت فرنسا، اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يديرها رئيس مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد مصطفى.

وأعرب وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن استعدادها لتوفير الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من إنجاز جميع مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك من أجل ضمان تأديتها دورها الجوهري في مستقبل قطاع غزة. 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تعتزم العمل على نحو وثيق مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بغية استهلال الإصلاحات التي تلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن تشكيل سلطة فلسطينية موثوق بها ومشروعة وحيوية تتمتع بالوسائل اللازمة، يعد أمرًا لا غنى عنه من أجل إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأدت حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، يوم 1 إبريل الجاري، حيث شكل رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى حكومة تكنوقراط.

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