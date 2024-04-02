رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد: ندرك حجم صعوبات الأوضاع في غزة

قال رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه يدرك حجم صعوبات الأوضاع في غزة.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، على سعى الحكومة لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية لإغاثة أبناء شعب فلسطين.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تتفهم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه بدأ بالضغط مع الشركاء لإفراج إسرائيل عن الأموال المحتجزة من قِبل الاحتلال.



وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن الوحدة الوطنية لا تتم بالشعارات وفلسطين بأمس الحاجة للوحدة، مؤكداً أنهم سيواجهون الفساد وسيحاسبون كل المقصرين.