عريس جديد.. تفاصيل وفاة اأحد مدربي الزمالك فجأة

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفاة مدرب الزمالك

وفاة مدرب الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأُلغى مران لاعبى فريق الزمالك اليوم الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.

تفاصيل وفاة مدرب الزمالك

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمد مدحت أحد أفراد الجهاز الطبي، أصيب بأزمة قلبية وهو في طريقه لنادي الزمالك، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المهندسين وتوجه اللاعبون والجهاز الفني على الفور للمستشفى.

مدرب الزمالك

موعد صلاة الجنازة على مدرب الزمالك

محمد مدحت مدرب الزمالك المتوفي احتفل بحفل زفافة شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد أدائه مناسك العمرة.

وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يدفن الجثمان بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء يوم الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.