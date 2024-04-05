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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تحتفل بالأطفال بـ يوم اليتيم في مكتبة مصر العامة

رئيس مدينة سيوة مع
رئيس مدينة سيوة مع الاطفال الايتام بالمكتبة

احتفلت واحة سيوة بالأطفال في يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل كل عام بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة وإبراهيم عمر باغي مدير محمية سيوة الطبيعية وعدد من أولياء الأمور.

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تضمن الاحتفال تقديم العديد من الفقرات والأنشطة وممارسة عدد من الألعاب المحببة للأطفال
في أجواء أكثر من رائعة برحاب المكتبة حيث تم تنظيم فقرات بالتعاون مع عدد من زوار الواحة الذين عبروا عن فرحتهم بمشاركة أطفال سيوة في الاحتفال.


وقام رئيس مركز ومدينة سيوة بإجراء حوارات مع الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بالاحتفال وتم التقاط الصور التذكارية وتقديم الهدايا العينية والمادية.
وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن الاحتفال يأتي لدعم هؤلاء الأطفال والعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال ومن منطلق أن الدين الحنيف حثنا على رعاية الأيتام وأن الاهتمام بهم ورعايتهم له الثواب الكبير.
وأكد على تضافر الجهود من الجهات التنفيذية والشعبية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات لهم وتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.

رئيس مدينة سيوة مع الاطفال الايتام بالمكتبة 
رئيس مدينة سيوة مع الاطفال الايتام بالمكتبة 
رئيس مدينة سيوة مع الاطفال الايتام بالمكتبة 
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