بعد انتهاء توسعته.. بدء أعمال رصف مدخل الشارع الرئيسي بحي الشروق بمطروح

بدأ مجلس مدينة مرسي مطروح أعمال رصف مدخل الشارع الرئيسي بحي الشروق بالكيلو ٧ بعد الانتهاء من أعمال توسعة الشارع وإزالة الإشغالات وازدواج الشارع في اتجاهين بدلا من اتجاه واحد

كما تم مد البنية التحتية من وصلات الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ومراجعة شبكات الاتصالات والغاز وغيرها قبل أعمال الرصف.



وصرح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أنه جار الانتهاء من أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحي ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وإشراف مجلس مدينة مرسي مطروح.



وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمدن المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين.