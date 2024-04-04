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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية فى مطروح خلال عيد الفطر

مستشفى العلمين
مستشفى العلمين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات،.

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وتابع محافظ مطروح  أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، وتنظيم حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة بالأسواق.
وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق بين مديرية الصحة ومرفق إسعاف مطروح مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ، ومراجعة توافر كميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ.
واكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم عقد اجتماع موسع لمناقشة   خطة عمل الإدارات الفنية والادارية بالمديرية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتكليفات العمل للقوى البشرية من الفئات المختلفة خلال فترة العيد والعطلات الرسمية القادمة.
كما تم  مراجعة خطة تسليم العمل للدفعة الجديدة من الأطباء البشريين، والمكلفين بالعمل في مديرية الشئون الصحية بمطروح ، لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

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