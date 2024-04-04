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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لعيد الفطر.. غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ ، والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقه  استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

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وأضاف أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها  بجميع المديريات ومدن ومراكز المحافظة الثمانية  لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة. خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك .
وشدّد على استمرار  التنسيق المستمر بين جميع المديريات ومجالس المدن  للتعامل الفورى مع أى طارئ  طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .

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