عقب أدائه اليمين الدستورية.. محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي: أعاد للدولة مكانتها

تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعيا المولي عز وجل أن يوفقه في فترة رئاسته الجديدة فى استكمال مسيرة العطاء والإنجازات وبناء كافة ربوع الوطن مع ترسيخ قيم الديمقراطية ودعائم الدولة المصرية مع إعلاء دولة الدستور والقانون.

وأكد محافظ مطروح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمكن خلال ١٠ سنوات بفضل الله وتوفيقه وقيادته الحكيمة رغم كل التحديات الداخلية والخارجية المحيطة.. من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية ،وكذلك استعادة بناء الوطن مع الجمهورية الجديدة، وإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية والقومية الغير مسبوقة بكافة ربوع مصر بسواعد وعقول ابنائها خلف ربان السفينة ،و تستكمل مصر مع قيادته الحكيمة مرحلة جديدة من البناء والاستقرار بفضل الله

واشار نسائل المولى عز وجل أن تكون الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي هى استكمالا لمسيرة النهوض والتقدم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن يحفظ الله تعالى مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، ويتحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار بين الأمم .