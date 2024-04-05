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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تلاحق ضابطا سابقا لتهديده محاميا بالمحلة والتنمر عليه

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها في تحديد موقع ضابط سابق هارب من واقعة تهديد والتنمر في حق أحد المحامين سعيا في تقديمه وعرضه علي جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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من جهه أخري تباشر نيابة ثان المحلة تحت إشراف المستشار احمد الشربيني رئيس النيابة فحص شكوي البلاغ المقدم من محامين المحلة واستدعاء المشكو في حقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وكان العشرات من المحامين قد أعلنوا مطالبهم داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة بأهمية سرعة القبض على أحد ضباط الداخلية السابقين بسبب إرساله رسائل والتهديد أحد المحامين وآخرين بألفاظ وعبارات تهديد كتابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد برلسي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من "رامي الشيخ " محامي ضد المدعو "ع.ا"40 سنة ضابط شرطة سابق يتهمه بالسب والتهديد والتنمر عبر برامج تطبيقات التواصل الاجتماعي بقصد الإساءة لسمعته وتحقير أفراد أسرته بعبارات نابية .

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في المقابل طالب المحامون كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهم في الشكوي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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