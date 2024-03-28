مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد أن تخلّى الزوج عن كل المشاعر الإنسانية، وضرب عرض الحائط بكل التعاليم الدينية، وتمكن الشيطان من كل حواسه، ما دفعه إلى التخلّص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية فيما عرف إعلاميًا بمقتـ ـل "صيدلانية طنطا"، إلا أن القصاص هو الحكم المنتظر دائمًا في مثل هذه النوعية من الجرائم، وهو ما آلت إليه الأمور بعد صدور حكم قضائي مؤخرًا بالإعـ ـدام شنقًا للمتهم.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها إلى المتهم أنه ارتكب جريمة القتـ ـل العمد والترصد تزامنًا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .

كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعـ ـدام الزوج المتهم سعيًا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم بالإعـ ـدام شنقًا على المتهم .

وكانت المحكمة قد بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة، حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.

وأوضح محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرًا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريًا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة 27 ديسمبر.

حكم الإعدام

وصدر الحكم بإعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.