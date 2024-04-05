الإبداع عبر الوسائط المتعددة,, محور منتدى شباب الباحثين بـ ألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس للسنة العاشرة على التوالي المنتدى العلمي لشباب الباحثين بعنوان " الإبداع عبر الوسائط المتعددة في الأدب واللغة والترجمة"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال يومي 20-21 مايو، ويشمل عدة محاور تغطي مختلف المجالات البحثية في اللغة والأدب والترجمة.

وأشارت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس أن المنتدى هذا العام يتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة في خدمة الباحثين وتأثير ذلك على مستقبل دراسة اللسانيات.

ويعقد منتدى هذا العام بشكل مختلف عن السنوات السابقة حيث لن تقتصر فعالياته على تقديم أوراق بحثية لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بل سيتضمن عددا من الجلسات الحوارية بمشاركة علماء بارزين في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر وخارجها والتي ستتناول مختلف قضايا الترجمة واللغويات والأدب في المرحلة الراهنة.

ومن جانبه أشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه ستعقد جلسة حول الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مجال اللسانيات يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصون في هذا المجال.

ويرحب المنتدى بمشاركة الباحثين من مختلف الجامعات المصرية بأوراق بحثية ومداخلات حول موضوعات المنتدى، ومن المقرر نشر الأبحاث المقدمة للمنتدى في مجلة فيلولوجي الصادرة عن الكلية.

ترسل المشاركات حتى تاريخ 5 مايو 2024 على البريد الاليكتروني: [email protected]

للتعرف على محاور المنتدى ومعايير ملخصات الأبحاث المقدمة للمنتدى يرجى الدخول على الرابط:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/announcement/60/