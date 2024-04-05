على غرار المطرية.. حفل إفطار لأهالي محلة أبوعلي بمشاركة 3 آلاف شخص

شهدت قرية محلة ابوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حفل إفطار علي غرار إفطار المطرية بمشاركة أكثر من 3000 آلاف شخص علي رأسهم الأسر والعائلات والمشايخ والأطفال الأكثر احتياجا وذوي الهمم .



كما أعلن شباب القرية عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حرصهم علي تدشين تلك المبادرة في أواخر شهر رمضان المبارك حرصا منهم علي دعم كل الأسر والعائلات ورسم البهجة والسرور علي وجوه الاطفال .



جدير بالذكر أن تلك المبادرة دشنت للسنة الرابعة علي التوالي وسط حضور عدد من الشخصيات العامة ولفيف من القيادات التنفيذية.

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